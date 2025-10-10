MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası Türkmənistanda keçiriləcək
- 10 oktyabr, 2025
- 13:01
MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı il oktyabrın 9-da Türkmənistanda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan KİV-i məlumat yayıb.
