    MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası Türkmənistanda keçiriləcək

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:01
    MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası Türkmənistanda keçiriləcək

    MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı il oktyabrın 9-da Türkmənistanda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan KİV-i məlumat yayıb.

    MDB Dövlət Başçıları Şurası Türkmənistan
    Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркменистане
    Next meeting of CIS Heads of State Council to be held in Turkmenistan in 2026

