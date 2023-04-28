Следующая встреча глав оборонных ведомств стран ШОС пройдет в Казахстане

Следующая встреча глав оборонных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в 2024 году в Казахстане.

Следующая встреча глав оборонных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в 2024 году в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

В Нью-Дели состоялось очередное совещание министров обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, которые обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате организации с учетом современной геополитической ситуации.