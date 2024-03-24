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СК Армении возбудил дело по статье о терроризме из-за нападения на отделение полиции

СК Армении возбудил дело по статье о терроризме из-за нападения на отделение полиции Следственный комитет Армении начал уголовное производство по статье о терроризме в связи с нападением трех человек на отделение полиции в Ереване и взрывом.
В регионе
24 марта 2024 г. 21:03
СК Армении возбудил дело по статье о терроризме из-за нападения на отделение полиции

Следственный комитет Армении начал уголовное производство по статье о терроризме в связи с нападением трех человек на отделение полиции в Ереване и взрывом.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

"По делу о вторжении трех лиц, угрозах и взрыве у отделения полиции в районе Нор-Норк Еревана главное управление Следственного комитета по расследованию преступлений против государства возбудило уголовное дело по статье "теракт", - говорится в заявлении.

Ранее трое вооруженных гранатами человек ворвались в отделение полиции в административном районе Нор-Норк на северо-востоке Еревана. Они требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Двое подорвались в результате детонации одной из гранат и были госпитализированы, третий нападавший задержан.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polis bölməsinə hücumla bağlı terrorçuluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb

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