СК Армении возбудил дело по статье о терроризме из-за нападения на отделение полиции

Следственный комитет Армении начал уголовное производство по статье о терроризме в связи с нападением трех человек на отделение полиции в Ереване и взрывом.

Следственный комитет Армении начал уголовное производство по статье о терроризме в связи с нападением трех человек на отделение полиции в Ереване и взрывом.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

"По делу о вторжении трех лиц, угрозах и взрыве у отделения полиции в районе Нор-Норк Еревана главное управление Следственного комитета по расследованию преступлений против государства возбудило уголовное дело по статье "теракт", - говорится в заявлении.

Ранее трое вооруженных гранатами человек ворвались в отделение полиции в административном районе Нор-Норк на северо-востоке Еревана. Они требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Двое подорвались в результате детонации одной из гранат и были госпитализированы, третий нападавший задержан.