    СК Армении не разрешил Гарегину II отправиться в Тбилиси на похороны Илии II

    • 21 марта, 2026
    • 14:07
    СК Армении не разрешил Гарегину II отправиться в Тбилиси на похороны Илии II

    Следственный комитет Армении не разрешил католикосу армян Гарегину II отправиться в Тбилиси и для участия в церемонии прощания с Патриархом всея Грузии Илией II.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в сосцсети адвокат Ара Зограбян.

    Он отметил, что ходатайствовал о временном выезде Гарегина II для участия в церемонии, однако получил отказ.

    Ранее, 19 марта, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос участия Гарегина II в похоронах грузинского патриарха не обсуждается.

    Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.

    Никол Пашинян Гарегин II Патриарх Илия II Следственный комитет Армении
    Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyib
