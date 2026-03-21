İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyib

    Region
    • 21 mart, 2026
    • 14:13
    Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyib

    Ermənistan İstintaq Komitəsi bütün ermənilərin katolikosu II Qareginə Tbilisiyə getməyə və bütün Gürcüstanın Patriarxı II İliya ilə vida mərasimində iştirak etməyə icazə verməyib.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vəkil Ara Zoqrabyan sosial şəbəkədə məlumat verib.

    O qeyd edib ki, II Qareginin mərasimdə iştirak etməsi üçün müvəqqəti ölkədən çıxmasına dair vəsatət qaldırıb, lakin rədd cavabı alıb.

    Daha əvvəl, martın 19-da Baş nazir Nikol Paşinyan II Qareginin II İliyanın dəfnində iştirakı məsələsinin müzakirə olunmadığını bəyan edib.

    Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliya İkinci Qaregin
    СК Армении не разрешил Гарегину II отправиться в Тбилиси на похороны Илии II

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Fərdi
    Region
    Digər ölkələr
    Futbol
    Maliyyə
    Digər ölkələr
    İnfrastruktur
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti