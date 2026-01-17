Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сирийская армия вошла в провинцию Ракка

    В регионе
    • 17 января, 2026
    • 15:28
    Сирийская армия вошла в провинцию Ракка

    Сирийская армия взяла под контроль населенный пункт Дибси-Афнан в провинции Ракка.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявило Оперативное управление сирийской армии.

    Отмечается, что сирийские войска начали продвижение в направлении стратегически важного города Табка с целью вытеснения членов террористической организации YPG/SDG с западного берега реки Евфрат.

    Также сообщается, что утром подразделения сирийской армии продвинулись в направлении деревни Хумейма в окрестностях Алеппо, а первые подразделения, выдвинувшиеся из Дейр-Хафира, вошли на территории, расположенные к западу от Евфрата.

    Ранее сирийская армия заявляла, что в ходе операций в окрестностях Алеппо были взяты под контроль 34 населенных пункта, а более 200 членам YPG/SDG обеспечено безопасное прохождение вместе с оружием.

    сирийская армия провинция Ракка Дибси-Афнан
    Suriya ordusu Rakka vilayətinə daxil olub
    Syrian army takes control of Dibsi Afnan in Raqqa province

    Последние новости

    16:15
    Фото

    AYNA подготовит новых водителей для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    15:57

    Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совет мира по Газе

    В регионе
    15:53

    Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России

    Другие страны
    15:41

    Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе ПСЖ

    Футбол
    15:28

    Сирийская армия вошла в провинцию Ракка

    В регионе
    15:28

    Более 100 человек погибли на юге Африки в результате наводнений

    Другие страны
    15:14

    Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в Ереване

    В регионе
    15:10

    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    В регионе
    15:09

    В Баку пять человек задержаны по подозрению в краже

    Происшествия
    Лента новостей