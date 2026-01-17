Сирийская армия вошла в провинцию Ракка

Сирийская армия взяла под контроль населенный пункт Дибси-Афнан в провинции Ракка.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявило Оперативное управление сирийской армии.

Отмечается, что сирийские войска начали продвижение в направлении стратегически важного города Табка с целью вытеснения членов террористической организации YPG/SDG с западного берега реки Евфрат.

Также сообщается, что утром подразделения сирийской армии продвинулись в направлении деревни Хумейма в окрестностях Алеппо, а первые подразделения, выдвинувшиеся из Дейр-Хафира, вошли на территории, расположенные к западу от Евфрата.

Ранее сирийская армия заявляла, что в ходе операций в окрестностях Алеппо были взяты под контроль 34 населенных пункта, а более 200 членам YPG/SDG обеспечено безопасное прохождение вместе с оружием.