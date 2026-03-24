    Симонян: Парламентские выборы в июне - это выбор между миром и возможной войной

    • 24 марта, 2026
    • 14:28
    Симонян: Парламентские выборы в июне - это выбор между миром и возможной войной

    На парламентских выборах в Армении в июне 2026 года населению страны предстоит сделать выбор между миром и возможной войной.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил спикер Национального собрания Ален Симонян.

    "Да, есть партия войны и есть партия мира. И да, выборы 2026 года будут о мире и возможной войне", - сказал он.

    По его словам, некоторым политическим силам в Армении, которые хотят попасть в новый состав парламента, "нужно говорить о войне, чтобы на этом построить что-то политическое".

    При этом Симонян подчеркнул, что сейчас в регионе "нет войны, есть мир".

    Симонян добавил, что нынешнее правительство Армении, "Гражданский договор", - это партия мира, остальные, основные оппозиционные силы, - это партии войны. "Такова реальность. Если люди говорят, что им следует выдвинуть какое-либо требование, это называется войной", - добавил спикер парламента.

