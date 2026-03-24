    Alen Simonyan: İyunda keçiriləcək parlament seçkiləri sülh və mümkün müharibə arasında seçimdir

    • 24 mart, 2026
    • 14:36
    Alen Simonyan: İyunda keçiriləcək parlament seçkiləri sülh və mümkün müharibə arasında seçimdir

    Ermənistanda 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkilərində ölkə əhalisi sülh ilə mümkün müharibə arasında seçim etməli olacaq.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə parlamentin sədri Alen Simonyan jurnalistlərə deyib.

    "Bəli, müharibə partiyası var və sülh partiyası var. 2026-cı il seçkiləri sülh və mümkün müharibə haqqında olacaq", - o deyib.

    Alen Simonyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Ermənistanda parlament seçkiləri
    Симонян: Парламентские выборы в июне - это выбор между миром и возможной войной
    Armenian speaker says June elections choice between peace and war

