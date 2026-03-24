Alen Simonyan: İyunda keçiriləcək parlament seçkiləri sülh və mümkün müharibə arasında seçimdir
Region
- 24 mart, 2026
- 14:36
Ermənistanda 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkilərində ölkə əhalisi sülh ilə mümkün müharibə arasında seçim etməli olacaq.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə parlamentin sədri Alen Simonyan jurnalistlərə deyib.
"Bəli, müharibə partiyası var və sülh partiyası var. 2026-cı il seçkiləri sülh və mümkün müharibə haqqında olacaq", - o deyib.
Xəbər yenilənir
14:53
Buzovnada qaya daşlarını zədələyən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıbHadisə
14:52
İsrail ordusu İranda istehsal obyektlərinə zərbə endiribDigər ölkələr
14:49
İranda milli təhlükəsizliyi sarsıtmaqda ittiham olunan 466 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
14:43
Foto
Sahibə Qafarova Asiya Boao Forumuna qatılmaq üçün ÇindədirXarici siyasət
14:42
Səudiyyə Ərəbistanı bu gün İranın təxminən 40 kəşfiyyat PUA-sını zərərsizləşdiribDigər ölkələr
14:36
Alen Simonyan: İyunda keçiriləcək parlament seçkiləri sülh və mümkün müharibə arasında seçimdirRegion
14:31
SEPAH Livan və Qəzzadakı İsrail qoşunlarını raket hücumu ilə hədələyibDigər ölkələr
14:28
Tofiq Mikayılov: "Azərbaycan millisi istənilən rəqibə qalib gələ bilər"Futbol
14:28