    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 12:47
    Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на встрече с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, аккредитованных в Армении, обсудил мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "В ходе встречи особое внимание было уделено мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и региональным событиям", - говорится в информации.

    Также состоялось подробное обсуждение различных вопросов, связанных с партнерством Армения-ЕС и углублением отношений на парламентском уровне.

