Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 12:47
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на встрече с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, аккредитованных в Армении, обсудил мирный процесс между Баку и Ереваном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"В ходе встречи особое внимание было уделено мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и региональным событиям", - говорится в информации.
Также состоялось подробное обсуждение различных вопросов, связанных с партнерством Армения-ЕС и углублением отношений на парламентском уровне.
