Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на встрече с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, аккредитованных в Армении, обсудил мирный процесс между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"В ходе встречи особое внимание было уделено мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и региональным событиям", - говорится в информации.

Также состоялось подробное обсуждение различных вопросов, связанных с партнерством Армения-ЕС и углублением отношений на парламентском уровне.