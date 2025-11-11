Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Armenian parliament speaker mulls Baku-Yerevan peace process with EU ambassadors

    Region
    • 11 November, 2025
    • 12:59
    Armenian Parliament Speaker Alen Simonyan met with heads of diplomatic missions of the EU member states accredited in Armenia, Report informs via Armenpress.

    The sides held a comprehensive discussion on Armenia–EU partnership and various issues related to deepening ties at the parliamentary level, the parliament's press service said in a readout.

    The discussions focused on ongoing democratic reforms in Armenia, as well as the peace process between Armenia and Azerbaijan and broader regional developments.

    Simonyan Aİ səfirləri ilə Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə edib
    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

