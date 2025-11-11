Armenian parliament speaker mulls Baku-Yerevan peace process with EU ambassadors
- 11 November, 2025
- 12:59
Armenian Parliament Speaker Alen Simonyan met with heads of diplomatic missions of the EU member states accredited in Armenia, Report informs via Armenpress.
The sides held a comprehensive discussion on Armenia–EU partnership and various issues related to deepening ties at the parliamentary level, the parliament's press service said in a readout.
The discussions focused on ongoing democratic reforms in Armenia, as well as the peace process between Armenia and Azerbaijan and broader regional developments.
