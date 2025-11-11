Simonyan Aİ səfirləri ilə Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Region
    11 noyabr, 2025
    • 12:53
    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Ermənistanda akkreditə olunmuş Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlərinin diplomatik missiyalarının rəhbərləri ilə görüşündə Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    "Görüş zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinə və regional hadisələrə xüsusi diqqət yetirilib. Eyni zamanda, Ermənistan-Aİ tərəfdaşlığı ilə bağlı müxtəlif məsələlərin və parlament səviyyəsində münasibətlərin dərinləşdirilməsinin ətraflı müzakirəsi aparılıb", - məlumatda bildirilib.

    Alen Simonyan SÜLH Ermənistan Bakı İrəvan
    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном
    Armenian parliament speaker mulls Baku-Yerevan peace process with EU ambassadors

