Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне города Хатай, Турция.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне города Хатай, Турция.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Очаг залегал на глубине 7,7 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:04 по бакинскому времени.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что два сильных землетрясения произошли на юго-востоке республики с разницей в 17 минут. Первое магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе магнитудой 5,8 произошло в районе Самандаг в той же провинции.