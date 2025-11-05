Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Шойгу: Важно возобновить формат "3+3" на Южном Кавказе

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 12:30
    Шойгу: Важно возобновить формат 3+3 на Южном Кавказе

    Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению, и в этой связи важно возобновить работу в формате "3+3".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Совбезов стран СНГ.

    "Важно возобновить работу консультативной региональной группы, платформы "3+3". Большое значение имеет разблокировка в регионе транспортных коммуникаций, договоренность о чем была достигнута в рамках трехсторонней рабочей группы", – сказал он.

    Сергей Шойгу Россия формат 3+3 Южный Кавказ
    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir
    Shoigu: Important to resume '3+3' format in South Caucasus

    Последние новости

    12:56

    В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

    Здоровье
    12:54

    Рамин Мамедов: В Азербайджане представители всех религий свободно совершают богослужения

    Религия
    12:54

    Вугар Гюльмамедов: Обеспечение устойчивости ГФСЗ - важный аспект

    Финансы
    12:52

    Мирзоян: Армения, Азербайджан и Грузия могут сотрудничать на различных платформах

    В регионе
    12:50

    Рамин Мамедов: Толерантность — духовная опора азербайджанского общества

    Религия
    12:45

    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

    В регионе
    12:45

    Директор Института имени Тони Блэра выступила с рекомендациями по управлению данными

    ИКТ
    12:42
    Фото

    В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 5-летия Дня Победы

    Внутренняя политика
    12:41

    Камран Агаев: Азербайджан работает над созданием собственной языковой модели ИИ

    ИКТ
    Лента новостей