Шойгу: Важно возобновить формат "3+3" на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению, и в этой связи важно возобновить работу в формате "3+3".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Совбезов стран СНГ.

"Важно возобновить работу консультативной региональной группы, платформы "3+3". Большое значение имеет разблокировка в регионе транспортных коммуникаций, договоренность о чем была достигнута в рамках трехсторонней рабочей группы", – сказал он.