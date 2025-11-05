Шойгу: Важно возобновить формат "3+3" на Южном Кавказе
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 12:30
Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению, и в этой связи важно возобновить работу в формате "3+3".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Совбезов стран СНГ.
"Важно возобновить работу консультативной региональной группы, платформы "3+3". Большое значение имеет разблокировка в регионе транспортных коммуникаций, договоренность о чем была достигнута в рамках трехсторонней рабочей группы", – сказал он.
