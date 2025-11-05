İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:48
    Şoyqu: Cənubi Qafqazda 3+3 formatını bərpa etmək vacibdir

    Cənubi Qafqazdakı vəziyyət yaxşılaşma tendensiyası nümayiş etdirir və bununla əlaqədar "3+3" formatında işi bərpa etmək vacibdir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu MDB ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin iclasında bildirib.

    "Regional məşvərət qrupunun, "3+3" platformasının işini bərpa etmək vacibdir. Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması böyük əhəmiyyət kəsb edir, üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində bununla bağlı razılıq əldə olunmuşdu", - o deyib.

    Шойгу: Важно возобновить формат "3+3" на Южном Кавказе
    Shoigu: Important to resume '3+3' format in South Caucasus

