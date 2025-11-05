Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir
Region
- 05 noyabr, 2025
- 12:48
Cənubi Qafqazdakı vəziyyət yaxşılaşma tendensiyası nümayiş etdirir və bununla əlaqədar "3+3" formatında işi bərpa etmək vacibdir.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu MDB ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin iclasında bildirib.
"Regional məşvərət qrupunun, "3+3" platformasının işini bərpa etmək vacibdir. Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması böyük əhəmiyyət kəsb edir, üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində bununla bağlı razılıq əldə olunmuşdu", - o deyib.
Son xəbərlər
13:02
XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilərRegion
12:59
Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edirRegion
12:56
İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunurMaliyyə
12:55
Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdırDin
12:49
Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilibİnfrastruktur
12:48
Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdirRegion
12:46
Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədirDin
12:43
Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:38