Шойгу: Совет министров обороны СНГ одобрил проект концепции ВКО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе заседания были одобрены ряд проектов документов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, были одобрены подходы к разработке проекта соглашения о совместной системе связи вооруженных сил государств СНГ. "Одобрили проект Концепции воздушно-космической обороны, а также Концептуальные организационно-технические и правовые подходы к разработке проекта Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств СНГ", - заявил С.Шойгу.

Отметим, что на заседании также принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.