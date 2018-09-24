Шойгу: Россия в течение двух недель передаст С-300 Сирии

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Россия вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на брифинге.

По его словам, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России.

"Принятые Россией меры после гибели Ил-20 охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков, несущих угрозу военнослужащим РФ", - заявил российский министр.

Он указал, что Россия передаст сирийским вооруженным силам в течение двух недель современный зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

По его словам, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.