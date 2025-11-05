Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

Россия рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским коллегой Арменом Григоряном в Москве.

"Нам важно сверять часы. Все, что касается последних событий, разных событий, которые произошли в регионе - на Кавказе в целом, на южном Кавказе, - требует наших консультаций", - считает Шойгу.

В свою очередь, Григорян заверил, что "готов поделиться деталями" о ситуации в регионе.