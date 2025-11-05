Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 12:45
    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

    Россия рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским коллегой Арменом Григоряном в Москве.

    "Нам важно сверять часы. Все, что касается последних событий, разных событий, которые произошли в регионе - на Кавказе в целом, на южном Кавказе, - требует наших консультаций", - считает Шойгу.

    В свою очередь, Григорян заверил, что "готов поделиться деталями" о ситуации в регионе.

