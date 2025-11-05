Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Shoigu: Russia expects consultations with Armenia on situation in South Caucasus

    Region
    • 05 November, 2025
    • 13:18
    Shoigu: Russia expects consultations with Armenia on situation in South Caucasus

    Russia expects consultations with Armenia on the situation in the South Caucasus, Russian Security Council Head Sergei Shoigu said during a meeting with his Armenian counterpart, Armen Grigoryan, in Moscow, Report informs referring to Armenian media.

    "Everything concerning the latest events, the various developments that have occurred in the region-in the Caucasus as a whole, in the South Caucasus-requires our consultations," Shoigu noted.

    In turn, Grigoryan assured that he was "ready to share details" about the situation in the region.

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir
    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

