Shoigu: Russia expects consultations with Armenia on situation in South Caucasus
Region
- 05 November, 2025
- 13:18
Russia expects consultations with Armenia on the situation in the South Caucasus, Russian Security Council Head Sergei Shoigu said during a meeting with his Armenian counterpart, Armen Grigoryan, in Moscow, Report informs referring to Armenian media.
"Everything concerning the latest events, the various developments that have occurred in the region-in the Caucasus as a whole, in the South Caucasus-requires our consultations," Shoigu noted.
In turn, Grigoryan assured that he was "ready to share details" about the situation in the region.
