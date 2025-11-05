İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:59
    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu Moskvada erməni həmkarı Armen Qriqoryanla görüşü zamanı bildirib.

    "Regionda - ümumilikdə Qafqazda, Cənubi Qafqazda baş vermiş son hadisələr, müxtəlif hadisələrlə bağlı hər şey bizim məsləhətləşmələr keçirməyimizi tələb edir", - S.Şoyqu hesab edir.

    Sergey Şoyqu Ermənistan Cənubi Qafqaz
    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе
    Shoigu: Russia expects consultations with Armenia on situation in South Caucasus

    Son xəbərlər

    13:17

    Azərbaycanda yeni yaradılmış şirkət nizamnamə kapitalını 1 000 dəfə azaldır

    Biznes
    13:15

    Kremlin kilsəyə dəstək nümayişi – Paşinyanın cavab tədbirləri olacaqmı? - ŞƏRH

    Analitika
    13:15

    Professor: Süni intellektin neqativ cəhətlərindən biri onun hərbi məqsədlərlə istifadə ehtimalıdır

    Xarici siyasət
    13:12
    Foto

    BMTM-də "Konstitusiya və Suverenlik ili"nə həsr edilmiş dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    13:10
    Foto

    AFFA Cəbrayılda bayram festivalı təşkil edib

    Futbol
    13:09

    QMİ sədrinin müavini: Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə qarşı heç vaxt ayrı-seçkilik edilməyib

    Din
    13:02

    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti