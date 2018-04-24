Шойгу: Боевики ИГ перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ После разгрома боевики «Исламского государства» перемещаются из Сирии и Ирака в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", — сказал Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС.

Он отметил, что боевики часто используют современные средства поражения, в том числе БПЛА.

"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия", — добавил Шойгу.