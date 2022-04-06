Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине

Для восстановления Украины после завершения боевых действий будут направлены крупные инвестиции.
Как передает Report, об этом глава Европейского совета Шарль Мишель в Европарламенте.
"Мы продолжим поддерживать Украину как с политической, так и финансовой и гуманитарной точек зрения. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В ближайшей перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит крупные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру", - отметил он.
Он также отметил, что ЕС в качестве рычага давления на Кремль и дальше будет ужесточать санкции.
"Вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами мы готовы к последствиям санкций. Наше единство Европейского союза, наша приверженность – это ценный вклад для того, чтобы положить конец войне и помочь восстановить Украину", - уверен Мишель.