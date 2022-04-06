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Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине

Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине Для восстановления Украины после завершения боевых действий будут направлены крупные инвестиции.
В регионе
6 апреля 2022 г. 12:31
Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине

Для восстановления Украины после завершения боевых действий будут направлены крупные инвестиции.

Как передает Report, об этом глава Европейского совета Шарль Мишель в Европарламенте.

"Мы продолжим поддерживать Украину как с политической, так и финансовой и гуманитарной точек зрения. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В ближайшей перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит крупные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру", - отметил он.

Он также отметил, что ЕС в качестве рычага давления на Кремль и дальше будет ужесточать санкции.

"Вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами мы готовы к последствиям санкций. Наше единство Европейского союза, наша приверженность – это ценный вклад для того, чтобы положить конец войне и помочь восстановить Украину", - уверен Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Ukraynada bərpa işlərinə böyük sərmayə qoyulacaq"
Версия на английском языке Charles Michel says substantial investments to be directed to restoration work in Ukraine

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