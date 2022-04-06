Шарль Мишель: Крупные инвестиции будут направлены на восстановительные работы в Украине

Для восстановления Украины после завершения боевых действий будут направлены крупные инвестиции.

Для восстановления Украины после завершения боевых действий будут направлены крупные инвестиции.

Как передает Report, об этом глава Европейского совета Шарль Мишель в Европарламенте.

"Мы продолжим поддерживать Украину как с политической, так и финансовой и гуманитарной точек зрения. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В ближайшей перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит крупные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру", - отметил он.

Он также отметил, что ЕС в качестве рычага давления на Кремль и дальше будет ужесточать санкции.

"Вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами мы готовы к последствиям санкций. Наше единство Европейского союза, наша приверженность – это ценный вклад для того, чтобы положить конец войне и помочь восстановить Украину", - уверен Мишель.