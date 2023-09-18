СГБ Грузии: Окружение Саакашвили готовит госпереворот в стране

Гражданские беспорядки в Грузии планирует организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть - один из авторов плана замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы вое

Гражданские беспорядки в Грузии планирует организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть - один из авторов плана замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ).

В нем отмечено, что для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего в Украине "Грузинского легиона".

Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.

Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.