Серж Саргсян подтвердил, что не будет участвовать в парламентских выборах в Армении

Председатель Республиканской партии Армении (РПА), третий президент страны Серж Саргсян подтвердил, что политическая сила не будет участвовать в предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил перед 18-м съездом РПА.

Отвечая на вопрос о том, какую из оппозиционных сил он может поддержать - Самвела Карапетяна или Армана Татояна - Саргсян сообщил, что об этом будет объявлено сегодня на очередном съезде РПА в преддверии выборов.

Он также отметил, что РПА поддерживает все оппозиционные силы.