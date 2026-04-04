Серж Саргсян подтвердил, что не будет участвовать в парламентских выборах в Армении
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 12:51
Председатель Республиканской партии Армении (РПА), третий президент страны Серж Саргсян подтвердил, что политическая сила не будет участвовать в предстоящих выборах.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил перед 18-м съездом РПА.
Отвечая на вопрос о том, какую из оппозиционных сил он может поддержать - Самвела Карапетяна или Армана Татояна - Саргсян сообщил, что об этом будет объявлено сегодня на очередном съезде РПА в преддверии выборов.
Он также отметил, что РПА поддерживает все оппозиционные силы.
Последние новости
