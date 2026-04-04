Serj Sarqsyan Ermənistanda parlament seçkilərində iştirak etməyəcək
Region
- 04 aprel, 2026
- 13:08
Ermənistan Respublika Partiyasının sədri, ölkənin üçüncü prezidenti Serj Sarqsyan qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etməyəcəyini təsdiqləyib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Ermənistan Respublika Partiyasının 18-ci qurultayı öncəsi danışıb.
Müxalifət qüvvələrindən hansını - Samvel Karapetyanı, yoxsa Arman Tatoyanı dəstəkləyə biləcəyi ilə bağlı sualı cavablandıran Sarqsyan bildirib ki, bu barədə bu gün seçkilər ərəfəsində keçirilən Ermənistan Respublika Partiyasının növbəti qurultayında elan ediləcək.
O, həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan Respublika Partiyası bütün müxalifət qüvvələrini dəstəkləyir.
