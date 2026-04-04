İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 13:08
    Serj Sarqsyan Ermənistanda parlament seçkilərində iştirak etməyəcək

    Ermənistan Respublika Partiyasının sədri, ölkənin üçüncü prezidenti Serj Sarqsyan qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etməyəcəyini təsdiqləyib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Ermənistan Respublika Partiyasının 18-ci qurultayı öncəsi danışıb.

    Müxalifət qüvvələrindən hansını - Samvel Karapetyanı, yoxsa Arman Tatoyanı dəstəkləyə biləcəyi ilə bağlı sualı cavablandıran Sarqsyan bildirib ki, bu barədə bu gün seçkilər ərəfəsində keçirilən Ermənistan Respublika Partiyasının növbəti qurultayında elan ediləcək.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan Respublika Partiyası bütün müxalifət qüvvələrini dəstəkləyir.

    Серж Саргсян подтвердил, что не будет участвовать в парламентских выборах в Армении
    Former Armenian president Serzh Sargsyan will not run in upcoming elections

