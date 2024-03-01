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Сердар Кылыч предложил провести встречу в Ереване на следующей неделе

Сердар Кылыч предложил провести встречу в Ереване на следующей неделе Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч предложил вице-спикеру парламента Армении Рубену Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе.
В регионе
1 марта 2024 г. 14:04
Сердар Кылыч предложил провести встречу в Ереване на следующей неделе

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч предложил вице-спикеру парламента Армении Рубену Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с таким предложением Кылыч выступил в ходе панели на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках III Дипломатического форума в Анталии.

"Мы с вами позже обсудим это и решим, когда и где встретимся. Давайте сделаем это историческое событие", - ответил ему Рубинян.

По его словам, Армения и Турция находятся в процессе нормализации отношений.

"Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ даже сейчас, сегодня и завтра", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sərdar Kılıç gələn həftə İrəvanda görüşün keçirilməsini təklif edib

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