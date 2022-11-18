Семеро погибли в результате сильного пожара в Башкортостане

Семь человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в Республике Башкортостан РФ.

Семь человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в Республике Башкортостан РФ.

Как передает Report , об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Пожар произошел в Стерлитамакском районе в населенном пункте Матвеевка по улице Молодежная в жилом двухквартирном кирпичном доме. Горела одна квартира. В 6:19 (бакинское время) пожар удалось локализовать.

"К сожалению, в ходе тушения обнаружено 7 погибших, из них 2 взрослых - мужчина и женщина и 5 детей - мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть", - сообщили в МЧС.

К ликвидации возгорания было привлечено 62 человека и 25 единиц техники. Пожарным удалось спасти из горящего дома двоих детей. Об их состоянии не сообщается.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливая причины ЧП.