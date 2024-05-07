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Пашинян: Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Баку

Пашинян: Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Баку Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Азербайджаном.
В регионе
7 мая 2024 г. 16:14
Пашинян: Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Баку

Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы не отклоняем посредничество автоматически. Но есть посредничество, которое со временем показывает свою неэффективность и проблематичность для нас", - сказал Пашинян.

При этом, по его мнению, если опосредованные переговоры по какой-то причине не идут успешно, это не значит, что нужно отказываться от переговоров вообще.

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Версия на английском языке Pashinyan: Ineffective work of mediators ;not a ground to reject talks with Baku'
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Vasitəçilərin səmərəsizliyi Bakı ilə danışıqlardan imtina etmək üçün əsas deyil

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