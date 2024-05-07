Пашинян: Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Баку

Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Азербайджаном.

Неэффективность посредников не причина для отказа от переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы не отклоняем посредничество автоматически. Но есть посредничество, которое со временем показывает свою неэффективность и проблематичность для нас", - сказал Пашинян.

При этом, по его мнению, если опосредованные переговоры по какой-то причине не идут успешно, это не значит, что нужно отказываться от переговоров вообще.