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31 европарламентарий призывает Борреля приостановить для Грузии статус кандидата

31 европарламентарий призывает Борреля приостановить для Грузии статус кандидата 31 депутат Европарламента (ЕП) призывает вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
В регионе
7 мая 2024 г. 15:41
31 европарламентарий призывает Борреля приостановить для Грузии статус кандидата

31 депутат Европарламента (ЕП) призывает вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующее письмо депутат Петрас Аустревичюс опубликовал в соцсетях.

"Продолжающиеся недемократические действия грузинских властей, в частности, их агрессивность в принятии проекта закона об иностранных агентах "по российскому образцу", подавлении мирных демонстрантов и применении против них силы, перешли черту", - сказано в письмо.

В нем говорится о том, что это поведение еще больше усугубило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе, что противоречит девяти шагам, которые взяло на себя правительство Грузии, которые Евросоюз не может игнорировать.

"Поведение правительства Грузии и руководящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", – говорится в заявлении.

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Версия на английском языке 31 MEPs call on Borrell to suspend Georgia's candidate status

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