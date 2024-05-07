Накануне Пасхи усилились обстрелы мирных городов Украины

Ситуация в Украине с прошлой недели стала еще более напряженной.

Ситуация в Украине с прошлой недели стала еще более напряженной.

О результатах атак восточноевропейскому бюро Report рассказали представители командования ВВС и Национальной полиции Украины.

Представитель воздушных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что российская армия накануне Пасхи усилила обстрелы мирных городов Украины с использованием беспилотников "Шахед": "23 беспилотника из 24 нейтрализованы. Участились атаки на Харьков и Сумы. Россия постоянно атакует самолетами Су-34 и Су-35".

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис также отметила, что удары по украинским территориям продолжились даже в праздник Пасхи.

"4-6 мая были нанесены мощные удары. Всего за этот период противник осуществил 849 атак. Под обстрелом оказались 146 населенных пунктов, поврежден 331 объект. В Днепропетровск попало 3 ракеты. Кроме того, за последние три дня военным обстрелам подверглись Донецк, Сумы, Херсон и Одесса. В связи с нарушением законов и правил ведения войны возбуждено уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины", - сказала она.