Семь датских дипломатов объявлены в России персонами нон-грата

Россия в качестве ответной меры на высылку 15 сотрудников своей дипмиссии в Дании объявила персонами нон грата семерых сотрудников датского посольства в Москве.

Россия в качестве ответной меры на высылку 15 сотрудников своей дипмиссии в Дании объявила персонами нон грата семерых сотрудников датского посольства в Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что "5 мая в МИД России был вызван посол Дании в Российской Федерации Карстен Сёндергорд, которому был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением официальным Копенгагеном 5 апреля persona nоn grata 15 сотрудников посольства России в Дании и торгового представительства России в Копенгагене, а также оказанием датскими властями военной помощи Киеву".

Семь датских дипломатов должны покинуть Россию в двухнедельный срок. "Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее".