Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции

На трассе между провинциями Анталья и Испарта в Турции столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, по предварительным данным, в результате аварии погибли 7 человек, еще 7 получили ранения.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.