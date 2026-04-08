Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşub: 7 ölü, 7 yaralı var
Region
- 08 aprel, 2026
- 19:13
Türkiyənin Antalya ilə İsparta vilayətlərini birləşdirən yolda mikroavtobusla yük maşını (TIR) toqquşub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ilkin məlumata görə, qəza nəticəsində 7 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb.
Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
20:35
Tramp: İranla danışıqlar qapalı formatda keçiriləcəkDigər ölkələr
20:30
Azərbaycanda internet provayderləri üçün məlumat təhlükəsizliyi tələbləri sərtləşdirilir - EKSKLÜZİVİKT
20:22
Rusiyada müəlliməni öldürən məktəbli iki ay müddətinə həbs edilibRegion
20:19
Gürcüstan ABŞ və İran arasında atəşkəsi alqışlayıbRegion
20:07
Foto
Türkiyədə güclü yağış səbəbindən 2 nəfər ölüb, avtomobilləri sel aparıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyibRegion
20:04
Sabah Sabunçu və Binəqədinin bir hissəsində qaz kəsiləcəkEnergetika
19:59
Tramp: Livan ikihəftəlik atəşkəs razılaşmasına daxil edilməyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:58
Estoniyanın XİN rəhbəri sabah Ermənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
19:50