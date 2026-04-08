    Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşub: 7 ölü, 7 yaralı var

    • 08 aprel, 2026
    • 19:13
    Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşub: 7 ölü, 7 yaralı var

    Türkiyənin Antalya ilə İsparta vilayətlərini birləşdirən yolda mikroavtobusla yük maşını (TIR) toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ilkin məlumata görə, qəza nəticəsində 7 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb.

    Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Avtomobil qəzası Türkiyə
    Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции
    Seven dead, seven injured in traffic accident in Türkiye

