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Секретариат СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании

Секретариат СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании Меморандум о взаимопонимании подписали секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в Астане. Документ подписали исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и председатель коллегии ЕЭК
В регионе
13 октября 2022 г. 13:43
Секретариат СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании подписали секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в Астане. Документ подписали исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, ЕЭК стала шестым партнером организации.

ЕЭК будет взаимодействовать с СВМДА в экономике и финансах, транспорте и перевозках, в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, промышленности, агропромышленном комплексе, торговой и конкурентной политике.

"СВМДА осуществляет свою деятельность в пяти широких измерениях сотрудничества - военно-политическом, новые вызовы и угрозы, экономическом, экологическом и человеческом. При этом не менее 60% повестки дня Совещания составляют экономические вопросы, что является ярким подтверждением нацеленности государств-членов на практическое сотрудничество и открывает широкие перспективы взаимодействия с ЕАЭС", - сказал он, отметив, что одной из практических форм этой работы может стать сотрудничество между деловыми советами СВМДА и ЕАЭС.

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