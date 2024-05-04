Фуат Октай обсудил с членами Конгресса США нормализацию между Баку и Ереваном

Находящийся с визитом в Вашингтоне председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай обсудил с членами Конгресса США нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Находящийся с визитом в Вашингтоне председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай обсудил с членами Конгресса США нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами Октай отметил, что в ходе встречи были также обсуждены вопросы двусторонней повестки США и Турции, имеющиеся между странами разногласия, в частности в вопросе борьбы с терроризмом.

"Если США прекратят поддержку террористической организации YPG/PKK, может быть открыта новая страница в двусторонних отношениях. У нас также есть разногласия по поводу ситуации в Газе. Ситуация в Газе была одной из главных тем наших дискуссий. Одной из держав, способных остановить войну на Ближнем Востоке, являются США", - сказал он.

Октай отметил, что довел до сведения конгрессменов позицию Турции касательно войны в Украине: "Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы ведем переговоры как с Россией, так и с США".