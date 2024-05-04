В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте подписан Меморандум между Союзом волонтерских организаций Азербайджана и Ассоциацией волонтеров Узбекистана.
Как сообщает Report, документ подписали председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Юсиф Велиев и руководитель Ассоциации волонтеров Узбекистана Ширин Абидова.
Целью меморандума является развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства для укрепления двусторонних связей между странами, организация программ обмена и обеспечение участия волонтеров в международных проектах.