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В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана В Ташкенте подписан Меморандум между Союзом волонтерских организаций Азербайджана и Ассоциацией волонтеров Узбекистана.
В регионе
4 мая 2024 г. 11:51
В Ташкенте подписан меморандум между волонтерами Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте подписан Меморандум между Союзом волонтерских организаций Азербайджана и Ассоциацией волонтеров Узбекистана.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Юсиф Велиев и руководитель Ассоциации волонтеров Узбекистана Ширин Абидова.

Целью меморандума является развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства для укрепления двусторонних связей между странами, организация программ обмена и обеспечение участия волонтеров в международных проектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkənddə Azərbaycan və Özbəkistan könüllüləri arasında memorandum imzalanıb

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