Кобахидзе: Грузия заинтересована во взаимодействии с партнерами по зеленом коридору Азербайджан-ЕС

Грузия заинтересована в более тесном взаимодействии с партнерами по проекту зеленого коридора Азербайджан-ЕС.

Грузия заинтересована в более тесном взаимодействии с партнерами по проекту зеленого коридора Азербайджан-ЕС.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии сессии Совета управляющих Азиатского банка развития в столице Грузии.

По словам премьер-министра, на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности.

"Учитывая это, мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как прокладка электрического кабеля и интернет-кабеля по дну Черного моря, паромные перевозки по нему и другие проекты по улучшению взаимосвязанности", - сказал он.

Кобахидзе также подчеркнул, что Грузия продолжает строить коридоры Восток-Запад, Юг-Север, Юг-Восток, улучшая транспортное сообщение и взаимосвязанность.