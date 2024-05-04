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Кобахидзе: Грузия заинтересована во взаимодействии с партнерами по зеленом коридору Азербайджан-ЕС

Кобахидзе: Грузия заинтересована во взаимодействии с партнерами по зеленом коридору Азербайджан-ЕС Грузия заинтересована в более тесном взаимодействии с партнерами по проекту зеленого коридора Азербайджан-ЕС.
В регионе
4 мая 2024 г. 11:45
Кобахидзе: Грузия заинтересована во взаимодействии с партнерами по зеленом коридору Азербайджан-ЕС

Грузия заинтересована в более тесном взаимодействии с партнерами по проекту зеленого коридора Азербайджан-ЕС.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии сессии Совета управляющих Азиатского банка развития в столице Грузии.

По словам премьер-министра, на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности.

"Учитывая это, мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как прокладка электрического кабеля и интернет-кабеля по дну Черного моря, паромные перевозки по нему и другие проекты по улучшению взаимосвязанности", - сказал он.

Кобахидзе также подчеркнул, что Грузия продолжает строить коридоры Восток-Запад, Юг-Север, Юг-Восток, улучшая транспортное сообщение и взаимосвязанность.

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