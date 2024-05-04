Премьер-министр Грузии: Мост в будущее - это планы по экономическому развитию и сотрудничеству

Главный лозунг мероприятия "Мост в будущее" ( brigde to the future), что предлагает платформу для экономического развития, планов на будущее и международное сотрудничество.

Главный лозунг мероприятия - "Мост в будущее" ( brigde to the future), что предлагает платформу для экономического развития, международного сотрудничества и планов на будущее.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии сессии Совета управляющих Азиатского банка развития в столице Грузии.

"В то же время эта фраза отражает каждый шаг, который мы делаем, создавая экономически сильное будущее. Наше уникальное расположение позволяет нам быть частью Европы и одной из ключевых стран Шелкового пути. Мы позиционируем себя как важная страна Среднего коридора, как безопасную и надежную альтернативу для взаимосвязанности ", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Грузия будет продолжать поддерживать азиатские инвестиции.

Основным приоритетом Грузии является взаимосвязанность, страна продолжает инвестировать в региональный хаб, отметил он. "Альтернативные маршруты имеют решающее значение",- добавил Кобахидзе.

"Наша цель и задача - дальнейшее укрепление страны для полного использования потенциала, чтобы стать сильным экономическим транспортным, логистическим и электроэнергетическим хабом в регионе",- заявил премьер.