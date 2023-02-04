Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани намерен посетить Россию на предстоящей неделе в целях консультации по Афганистану,

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани намерен посетить Россию на предстоящей неделе в целях консультации по Афганистану,

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления директора второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам российского дипломата, в ходе встречи обсуждать ситуацию с Ираном не планируется.

«Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза», — подчеркнул Кабулов.

Шамхани, приехав в РФ, поучаствует в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.

«Это плановое мероприятие, давно затевалось», — обратил внимание российский дипломат.

Другие подробности вокруг визита секретаря СБ Ирана не приведены.