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Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию

Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани намерен посетить Россию на предстоящей неделе в целях консультации по Афганистану,
В регионе
4 февраля 2023 г. 10:15
Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани намерен посетить Россию на предстоящей неделе в целях консультации по Афганистану,

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления директора второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам российского дипломата, в ходе встречи обсуждать ситуацию с Ираном не планируется.

«Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза», — подчеркнул Кабулов.

Шамхани, приехав в РФ, поучаствует в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.

«Это плановое мероприятие, давно затевалось», — обратил внимание российский дипломат.

Другие подробности вокруг визита секретаря СБ Ирана не приведены.

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