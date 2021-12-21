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Секретарь Совбеза: Армения еще не оправилась от горьких последствий войны

Секретарь Совбеза: Армения еще не оправилась от горьких последствий войны "Армянское государство и общество еще не оправились от горьких последствий войны и сокрушительного поражения. Армянский народ, лобби и правительство ясно осознали последствия проведения агрессивной политики, основанной на ложных "идеях" на протяжении деся
В регионе
21 декабря 2021 г. 04:14
Секретарь Совбеза: Армения еще не оправилась от горьких последствий войны

"Армянское государство и общество еще не оправились от горьких последствий войны и сокрушительного поражения. Армянский народ, лобби и правительство ясно осознали последствия проведения агрессивной политики, основанной на ложных "идеях" на протяжении десятилетий. Даже те времена, когда они "побеждали", были годами полного упадка. Самое главное, что за последние 25 лет это государство оказалось вне рамок нового формата торгово-экономического и логистического сотрудничества, сформированного под руководством Азербайджана на Южном Кавказе, став полностью изолированным".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

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Версия на азербайджанском языке TŞ katibi: “Ermənistan savaşın acı nəticələrindən hələ də özünə gələ bilməyib”

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