О нас
Report Georgia
Аудио новости

Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности посетить Баку для переговоров

Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности посетить Баку для переговоров Армянская сторона готова посетить и Баку, и Анкару для обсуждения региональных вопросов.
В регионе
22 декабря 2021 г. 23:27
Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности посетить Баку для переговоров

Армянская сторона готова посетить и Баку, и Анкару для обсуждения региональных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в интервью армянскому Общественному ТВ сказал секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Обсуждение армяно-турецких отношений мы видим в двустороннем формате, но если будет повод обсудить этот вопрос в формате "3+3", мы и эту возможность используем для прояснения позиций друг друга. Если будет необходимость, мы готовы поехать и в Анкару, и в Баку, как и принять делегации этих стран в Ереване", - сказал Григорян.

Григорян отметил, что армянская сторона готова к работе и организации дискуссии по региональным вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Bakıya səfər etməyə hazırdır

Самое важное

МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
22 декабря 2021 г. 22:15
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
22 декабря 2021 г. 21:35
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
22 декабря 2021 г. 20:43
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
22 декабря 2021 г. 03:33
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi