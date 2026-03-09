Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Сегодня в Тегеране пройдет церемония присяги новому лидеру Ирана

    Сегодня в Тегеране пройдет церемония присяги новому лидеру Ирана

    Сегодня пройдет церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

    Отмечается, что мероприятие начнется в 15:00 (15:30 по бакинскому времени) и пройдет на площади Азади в центре Тегерана.

    Ранее сообщалось, что совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи, сын предыдущего верховного лидера Ирана, известен тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писала The New York Times. По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.

    Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года в своей резиденции в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана.

