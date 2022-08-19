Сегодня в Харькове объявлен траур

Сегодня в Харькове объявлен День траура по погибшим.

Сегодня в Харькове объявлен День траура по погибшим.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Дорогие харьковчане! Сегодня в Харькове – День траура. Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети", - написал он.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших.

17 августа в результате обстрела российскими войсками трехэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова, по последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, 18 августа около 4:30 были выпущены 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харькова. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Сообщалось о двух погибших людях, 18 - получили ранения, в том числе двое детей.