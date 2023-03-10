Сегодня пройдет встреча между президентами Турции и Литвы

Сегодня по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Литвы Гитанас Науседа посетит с визитом Турцию.
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На встрече будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Литвой, будет проведен обмен мнениями о шагах, которые можно предпринять для расширения сотрудничества.
В рамках встречи также планируется обсудить подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО, намеченному на 11-12 июля текущего года в Вильнюсе, а также региональные и глобальные вопросы.