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Сегодня пройдет встреча между президентами Турции и Литвы

Сегодня пройдет встреча между президентами Турции и Литвы Сегодня по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Литвы Гитанас Науседа посетит с визитом Турцию.
В регионе
10 марта 2023 г. 08:29
Сегодня пройдет встреча между президентами Турции и Литвы

Сегодня по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Литвы Гитанас Науседа посетит с визитом Турцию.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в рамках рабочего визита в Анкару литовский лидер встретится со своим турецким коллегой.

На встрече будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Литвой, будет проведен обмен мнениями о шагах, которые можно предпринять для расширения сотрудничества.

В рамках встречи также планируется обсудить подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО, намеченному на 11-12 июля текущего года в Вильнюсе, а также региональные и глобальные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyə və Litva prezidentləri görüşəcəklər

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