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    Считающееся территорией России озеро передано Казахстану

    Власти Купинского района просят местных жителей и приезжих не нарушать пограничный режим

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области передано Казахстану после демаркации границы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте администрации Купинского района.

    "До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от деревни Покровка (Купинского района) находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты - как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей". 

    Отмечается, что после завершения демаркации озеро находится полностью на территории Казахстана. Власти района в связи с этим просят местных жителей и приезжих не нарушать пограничный режим.

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