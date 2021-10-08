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Саркисян признался, что Армения отставала в войне

Саркисян признался, что Армения отставала в войне «В этой войне мы понесли потери… Вопрос решала вооружение и техника, а в этих вопросах армянская сторона отставала».
В регионе
8 октября 2021 г. 02:53
Саркисян признался, что Армения отставала в войне
Армен Саркисян

«В этой войне мы понесли потери… Вопрос решала вооружение и техника, а в этих вопросах армянская сторона отставала».

Как передает Report со ссылкой на «Спутник Армения», об этом президент Армении Армен Саркисян заявил на встрече с представителями армянской общины Рима.

"Конечно, мы должны говорить о том, что было неправильно. Люди, которые несли ответственность, должны сесть и обсудить, как получилось, что мы не победили в этой войне. Есть ответственные люди, чья обязанность - проанализировать войну и причины поражения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti: “Qarabağ müharibəsində erməni tərəfi geridə qaldı”

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