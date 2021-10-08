Саркисян признался, что Армения отставала в войне

«В этой войне мы понесли потери… Вопрос решала вооружение и техника, а в этих вопросах армянская сторона отставала».

«В этой войне мы понесли потери… Вопрос решала вооружение и техника, а в этих вопросах армянская сторона отставала».

Как передает Report со ссылкой на «Спутник Армения», об этом президент Армении Армен Саркисян заявил на встрече с представителями армянской общины Рима.

"Конечно, мы должны говорить о том, что было неправильно. Люди, которые несли ответственность, должны сесть и обсудить, как получилось, что мы не победили в этой войне. Есть ответственные люди, чья обязанность - проанализировать войну и причины поражения", - отметил он.