Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ
В регионе
- 16 января, 2026
- 14:38
В Армении бизнесмена Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор в Службы национальной безопасности (СНБ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание ArmLur.
"Апелляционный суд по борьбе с коррупцией отменил решение Саргиса Петросяна о помещении Самвела Карапетяна под домашний арест", - написало издание.
Напомним, что 30 декабря превентивная мера в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна была изменена на домашний арест. Суд установил залог в размере 4 миллиардов драмов ($10 480 000).
Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.
