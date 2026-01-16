Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 14:38
    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В Армении бизнесмена Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор в Службы национальной безопасности (СНБ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание ArmLur.

    "Апелляционный суд по борьбе с коррупцией отменил решение Саргиса Петросяна о помещении Самвела Карапетяна под домашний арест", - написало издание.

    Напомним, что 30 декабря превентивная мера в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна была изменена на домашний арест. Суд установил залог в размере 4 миллиардов драмов ($10 480 000).

    Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.

