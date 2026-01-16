İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülüb

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:59
    Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülüb

    Ermənistanda iş adamı Samvel Karapetyan yenidən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) təcridxanasına köçürülüb.

    Bu barədə "Report" yerli "ArmLur" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, dekabrın 30-u iş adamı Samvel Karapetyana qarşı tədbir ev dustaqlığı ilə əvəz edilmişdi. Məhkəmə 4 milyard dram (10 480 000 dollar) məbləğində girov təyin etmişdi.

    Karapetyan iyunun 18-də Ermənistanda hakimiyyətin devrilməsinə çağırış ittihamı ilə iki aylıq həbs edilmişdi.

    Ermənistan Samvel Karapetyan
