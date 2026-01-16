Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülüb
16 yanvar, 2026
- 14:59
Ermənistanda iş adamı Samvel Karapetyan yenidən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) təcridxanasına köçürülüb.
Bu barədə "Report" yerli "ArmLur" nəşrinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, dekabrın 30-u iş adamı Samvel Karapetyana qarşı tədbir ev dustaqlığı ilə əvəz edilmişdi. Məhkəmə 4 milyard dram (10 480 000 dollar) məbləğində girov təyin etmişdi.
Karapetyan iyunun 18-də Ermənistanda hakimiyyətin devrilməsinə çağırış ittihamı ilə iki aylıq həbs edilmişdi.
