Самолет с активистами флотилии Global Sumud на борту приземлился в Стамбуле
В регионе
- 04 октября, 2025
- 17:15
Самолет авиакомпании Turkish Airlines (THY) с активистами флотилии "Сумуд", которая должна была доставить гуманитарную помощь в Газу, но была перехвачена израильскими военными, приземлился в аэропорту Стамбула.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".
Борт, вылетевший из аэропорта Рамон в израильском городе Эйлат прибыл в Стамбул в 15:50 по турецкому времени.
На борту самолета находились 137 участников флотилии, в том числе 36 граждан Турции и 23 гражданина Малайзии.
Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов.
