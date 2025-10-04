Самолет с активистами флотилии Global Sumud на борту приземлился в Стамбуле

Самолет авиакомпании Turkish Airlines (THY) с активистами флотилии "Сумуд", которая должна была доставить гуманитарную помощь в Газу, но была перехвачена израильскими военными, приземлился в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Борт, вылетевший из аэропорта Рамон в израильском городе Эйлат прибыл в Стамбул в 15:50 по турецкому времени.

На борту самолета находились 137 участников флотилии, в том числе 36 граждан Турции и 23 гражданина Малайзии.

Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов.