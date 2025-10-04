İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Qlobal Sumud Donanması"nın iştirakçıları Türkiyəyə gətirilib

    Region
    04 oktyabr, 2025
    16:50
    Qlobal Sumud Donanmasının iştirakçıları Türkiyəyə gətirilib

    İsrail tərəfindən beynəlxalq sularda saxlanılan "Qlobal Sumud Donanması"nın iştirakçıları Türkiyəyə gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

    Belə ki, 36-sı Türkiyə vətəndaşı olan 137 "Sumud" iştirakçısı xüsusi aviareyslə İstanbul hava limanına enib.

    Həmin şəxslər arasında təkcə Türkiyə deyil, ABŞ, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əlcəzair, Mərakeş, İtaliya, Küveyt, Liviya, Malayziya, Mavritaniya, İsveçrə, Tunis və İordaniya vətəndaşları da var.

    Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl İsrail hərbçiləri Qəzza sektorunun sahillərinə fələstinlilər üçün humanitar yardımla gedən "Sumud" flotiliyasının doqquz gəmisini saxlamışdılar.

    İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, İsrail Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sumud" humanitar flotiliya ilə əlaqə saxlayaraq istiqaməti dəyişməyi xahiş edib, çünki onun gəmiləri döyüş zonasına yaxınlaşır və Qəzza sektoruna dəniz blokadasını pozur.

    Sumud aktivistləri Türkiyə İsrail Qəzza humanitar yardım

