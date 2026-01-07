Xidmət rəisi Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirəcək
Hadisə
- 07 yanvar, 2026
- 12:19
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Neftçalada vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 16-da SHXÇDX rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Xidmətin Neftçala rayon şöbəsinin inzibati binasında Neftçala, Salyan, Şirvan və Hacıqabul şəhər və rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşların 12 yanvar tarixinədək SHXÇDX-nin adları qeyd olunan rayon şöbə və bölmələrinə, həmçinin rəsmi elektron poçt ünvanına ([email protected]) müraciət edərək qeydiyyatdan keçmələri və qəbula gələrkən şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirmələri zəruridir.
Son xəbərlər
12:32
Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıbFərdi
12:19
Xidmət rəisi Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirəcəkHadisə
12:19
Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edibXarici siyasət
12:15
Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edibHərbi
12:15
Zelenski Kiprdə səfərdədirRegion
12:13
Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən varHadisə
12:11
Kamal Quliyev: "Müalicə müsbət nəticə verməsə, əməliyyat olunacağam"Futbol
12:00
Azərbaycan əsas tədarük bazarına mandarin tədarükünü kəskin artırıbBiznes
11:54